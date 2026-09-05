ايران تحذّر كوريا الجنوبية: المشاركة في هرمز انخراط مباشر في الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذّر مسؤول أمني سياسي إيراني رفيع، في حديث للميادين، كوريا الجنوبية من الاستجابة للضغوط الأميركية الهادفة إلى إجبارها على التعاون في العمليات غير القانونية للجيش الأميركي.

ودعا المسؤول الرفيع سيؤول إلى عدم التضحية بمصالحها وسمعتها لصالح السياسات الأميركية العدوانية والمزعزعة للأمن والاستقرار.

كما أشار إلى أن كوريا الجنوبية تدرك جيداً أن السبب الأساسي لانعدام الأمن في مضيق هرمز يعود للعدوان الأميركي- الإسرائيلي، وأنه يتوجب عليها ألا تغفل هذه الحقيقة.

كذلك، شدّد المصدر الإيراني على أن طهران ستعتبر أي انخراط لكوريا الجنوبية ضد إيران في مضيق هرمز، بمثابة مشاركة عسكرية مباشرة في العدوان والحرب العسكرية عليها.

وأكّد أن بلاده لن تتهاون مطلقاً مع أي تواطؤ في الجرائم العدوانية على الشعب الإيراني وحقوقه، موضحاً أنه لن يكون ممكناً استعادة الأمن في المنطقة، ما دامت التدخلات الأميركية المنافية للقوانين قائمة، واستمر الحصار العدواني والحرب الاقتصادية المفروضة على إيران.

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