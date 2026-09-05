يورونيوز تنفي مزاعم وزير الخزانة الأمريكي بانضمام الاتحاد الأوروبي رسميًا لحملة العقوبات ضد طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رحّب بيان المفوضية الأوروبية، الذي استشهد به بيسنت، بالحملة الأمريكية، لكنه لم يُلزم الاتحاد الأوروبي رسميًا بالانضمام إليها.



وقال الاتحاد الأوروبي إنه "يرحب بالجهود المبذولة لضمان وقف إيران لأنشطتها المزعزعة للاستقرار (حسب زعمه) ودخولها في محادثات سلام بحسن نية، بما في ذلك من خلال زيادة الضغط الاقتصادي وعملية "الإقصاء الاقتصادي" التي تقودها الولايات المتحدة"، مضيفًا أنه "سيواصل العمل عن كثب مع الولايات المتحدة وشركاء مجموعة السبع والشركاء الدوليين الآخرين".



لكن البيان لم يذكر في أي موضع انضمام الاتحاد الأوروبي إلى العملية، كما ادعى بيسنت.



لم تُعلن بروكسل عن أي عقوبات جديدة، ولم تُعلن عن انضمامها إلى قائمة العقوبات الأمريكية، ولم تُجرِ أي تغييرات على نظام عقوباتها.



كما أكد البيان على أولوية لا تُوليها واشنطن نفس القدر من الاهتمام، مُشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي "يعتقد أن استمرار الجهود الدبلوماسية ضروري للتوصل إلى اتفاق سلام".



وذكرت يورونيوز أن وصف انضمام الاتحاد الأوروبي رسميًا إلى عملية "الإقصاء الاقتصادي" هو تفسير بيسنت الخاص، وأن العديد من وسائل الإعلام قد تبنت الإطار نفسه.



وعندما استفسرت يورونيوز عن هذه المسألة في مؤتمر صحفي للمفوضية الأوروبية بعد ظهر يوم الجمعة، أشار متحدث باسم المفوضية إلى البيان نفسه الصادر يوم الاثنين دون تقديم أي تفاصيل إضافية.



ووفقًا لوسائل الإعلام، فإن ما قدمته بروكسل حتى الآن هو دعم للضغط الأمريكي، وليس مشاركة مباشرة فيه؛ وهذا التمييز بالغ الأهمية، لأنه لا يزال من غير الواضح ما الذي ستتضمنه عملية "الإقصاء الاقتصادي" تحديدًا.



تستهدف العملية، التي بدأت أواخر أغسطس/آب، وصول إيران إلى الأصول الرقمية والتقنيات المتقدمة والذهب والطيران التجاري والشحن، وتعتمد على عقوبات ثانوية، أي معاقبة الشركات والبنوك الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران.



فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في البداية عقوبات على نحو 60 شركة وفرداً وسفينة، وأعلنت استمرار فرض إجراءات جديدة أسبوعياً، على أن تبدأ الإجراءات الجديدة بالبنوك.



قد تخضع الشركات الأوروبية أيضاً لهذه العقوبات، في حين أن "قاعدة الحظر" في الاتحاد الأوروبي تمنع الشركات الأوروبية من الامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران دون الحصول على إذن من المفوضية الأوروبية.



من المرجح أن يعني "الانضمام الرسمي" إلى جهود العقوبات تبني الاتحاد الأوروبي نفسه عقوبات مماثلة وتهديد الشركات الأوروبية بعقوبات أوروبية إذا استمرت في التجارة مع إيران، وهو أمر لم يلتزم به الاتحاد الأوروبي بعد.

يتطلب مثل هذا القرار موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وستكون له عواقب مباشرة على الشركات في ألمانيا وإيطاليا وهولندا، التي تمثل مجتمعة نحو ثلثي حجم التجارة المتبقية للاتحاد الأوروبي مع طهران بعد سنوات من العقوبات.

واختتمت يورونيوز تقريرها بالقول إنه في الوقت الحالي، هناك فجوة بين ما تدعيه واشنطن وما أعلنته أوروبا - وما فعلته - وبالنسبة للبنوك والمصدرين الأوروبيين، فإن الفرق بين دعم الحملة والانضمام إليها هو الفرق بين مشاهدتها وهي تتكشف وبين الاضطرار إلى القيام بذلك.



/انتهی/