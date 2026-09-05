اعلام امريكي: الحرب اوصلت أسعار الديزل في أمريكا إلى مستوى قياسي جديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت صحيفة ةاشنطن بوست أن سعر غالون الديزل في الأسواق الأمريكية تجاوز جميع المستويات السابقة، ليصل إلى 5.85 دولارات، وهو أعلى سعر يُسجل حتى الآن.



وأضاف التقرير أن الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود انعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج، ما أدى إلى زيادة الأعباء على سلاسل الإمداد وأثار مخاوف الخبراء من تداعيات اقتصادية أوسع.



وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة أسهم في زيادة نفقات الشحن والتوزيع والتصنيع، الأمر الذي فرض ضغوطاً إضافية على القطاعات الصناعية وقطاع تجارة التجزئة في أمريكا.



/انتهى/