بقائي للشعب الأمريكي: لا تدعوهم يحولون أبناءكم إلى مرتزقة في حربهم غير الشرعية

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه كتب بقائي في رسالة على منصة إكس مساء الجمعة، في إشارة إلى مقال نُشر في صحيفة إسرائيلية اقترح استخدام الطلاب الجامعيين الاميركيين المدينين للشبكة المصرفية لتجنيدهم جنودا لمواصلة الحرب مع إيران مقابل الاعفاء من الديون: "أيها الأمريكيون، اسألوا أنفسكم سؤالًا واحدًا فقط: لماذا يُوعد أبناؤكم وبناتكم بإلغاء ديونهم المصرفية مقابل القتال والموت في حرب تريد إسرائيل مواصلتها وتوسيعها؟".



وأضاف: "لقد ناقشت صحيفة جيروزاليم بوست هذه المبادرة علنًا؛ استغلال القروض الطلابية الجامعية وديون بطاقات الائتمان لتجنيد الاميركيين مقابل الاعفاء منها لخوض الحرب مع إيران! إنها حربٌ آخرين، تُستخدم فيها أرواحكم وضرائبكم كأداة!".



وتابع بقائي: "لا تدعوهم يحولونكم إلى جنود على خطوط المواجهة في حرب لم تكن باختيارهم قط. لا تدعوهم يحولون أبناءكم إلى مرتزقة في حربهم غير الشرعية...".

/انتهى/