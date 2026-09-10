جلسة في مجلس الأمن حول إيران؛ موسكو: نعارض القرارات المناهضة لإيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن مجلس الأمن الدولي عقد اليوم الخميس جلسة محورها موضوع إيران.

وقال ممثل روسيا في جلسة مجلس الأمن الدولي حول موضوع إيران إن الاتحاد الروسي يعارض القرارات التي تصدر ضد إيران، وإنهم يدعمون بيان الصين بشأن موضوع آلية الزناد، معتبرين أن آلية الزناد (سناب باك) قد انتهت، وأنهم يشهدون غروب الاتفاق النووي.

تزييف الحقيقة من قبل ممثل أميركا لتغطية فشل العقوبات والمواجهة مع الإرادة العالمية

وقال ممثل أميركا في جلسة مجلس الأمن الدولي حول موضوع إيران إن الولايات المتحدة ترفض بقوة تصريحات الصين وروسيا، وتدعم مواقف بريطانيا، مضيفاً أن المجلس قرر العام الماضي إعادة قرارات العقوبات ضد إيران واستئناف عملية تنفيذها.

وادعى أن التقرير الـ90 يوماً يجب أن يُقدَّم اليوم، لكن الحكومة الإيرانية، للأسف، منعت الوصول إلى المناطق النووية، وأن روسيا والصين تريدان تجاهل القرارات والدفاع عن إيران باستخدام حق النقض، وأنهما تتجاهلان المبادئ الأساسية للأمم المتحدة.

تأييد جدول أعمال جلسة اليوم لمجلس الأمن لبحث البرنامج النووي الإيراني رغم معارضة الصين وروسيا

11 مؤيداً

2 معارض (روسيا والصين)

2 ممتنع

وجاء هذا التصويت فقط لتحديد جدول أعمال جلسة اليوم لمجلس الأمن وتأييد بحث البرنامج النووي الإيراني، ولم يكن تصويتاً على مشروع قرار.

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