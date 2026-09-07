قائد سلاح البحر: قادرون على شلّ حركة العدو في أي نقطة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأدميرال "إيراني" صرح اليوم الاثنين خلال الدورة الـ 12 للتدريب النظري في معارف الحرب بجامعة خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي، أن الطلاب يمثلون رأس المال الرئيسي والبنية التحتية لاقتدار البلاد؛ مشيرا إلى أهمية الإيمان والأمل في تعزيز معنوياتهم.

وأكد قائد القوات البحرية للجيش ضرورة الجاهزية الدائمة للقوات المسلحة لمواجهة العدو؛ قائلا: إن مهمتنا الرئيسية هي ألا نسمح للعدو بتحقيق أهدافه ومطالبه، وبعون الله سننجح في هذا المسار، لأن تحركات العدو تخضع للرصد لحظة بلحظة.

ولفت إلى الإشراف العملياتي للقوات البحرية في المياه البعيدة والمهام خارج الحدود؛ قائلا: لقد بلغ عنصر المفاجأة للعدو في مختلف المهام حدا أدى إلى تعطيل القدرة العملياتية لبعض القطع البحرية المعادية لفترة طويلة. وأضاف أن العدو اليوم يشعر بقلق بالغ إزاء المبادرات العملياتية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالنظر إلى التقدم المحرز، فإننا نستطيع، عند الضرورة، شلّ حركة العدو في أي نقطة.

وختم الأدميرال "إيراني" تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على المعنويات والثقة بالوعد الإلهي؛ قائلا: لن نسمح لسرديات العدو بأن تؤثر في إرادتنا وقناعتنا.