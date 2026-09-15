تلقينا ردود أفعال إيجابية من قادة بريكس..الاتفاقيات المبرمة في روسيا والهند مفيدة لاقتصاد البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انعقد الاجتماع رقم 318 لمجلس البورصة برئاسة علي مدني زاده، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية. وإلى جانب استعراض وضع سوق رأس المال، ناقش المجلس واعتمد بنوداً متنوعة على جدول الأعمال.

وبحسب وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، استهل مدني زاده الاجتماع بتقديم تقرير للمجلس حول نتائج زياراته إلى كل من روسيا والهند، فضلاً عن اجتماع وزراء اقتصاد دول مجموعة "بريكس".

وفي إشارة إلى تغطية وسائل الإعلام لوقائع قمة "بريكس" والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلالها، صرح الوزير قائلاً: "لقد تلقينا ردود فعل إيجابية للغاية من قادة الدول الأعضاء في مجموعة بريكس خلال هذه اللقاءات. وعلاوة على ذلك، توصلنا -خلال الاجتماعات التي عُقدت مع الدول المشاركة- إلى اتفاقيات وتفاهمات بشأن مجالات تعاون مثمرة للغاية تشمل قطاعات اقتصادية متنوعة".

كما أشار مدني زاده إلى أن تأسيس قاعدة للتعاون مع البنوك الأعضاء في مجموعة "بريكس" -بما في ذلك البنوك الروسية- يُعد إنجازاً رئيسياً آخر لهذه الزيارة، مضيفاً: "لا شك أن هذه الاتفاقيات ستمهد الطريق لتحقيق التقدم للقطاع الخاص وللاقتصاد الوطني".

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