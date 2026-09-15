اسقاط مسيرة امريكية ثالثة خلال اليوم من طراز MQ-1

وافادت وكالة مهر للانباء انه تم قبل قليل اعتراض وتدمير ثالث طائرة مسيّرة من طراز MQ-1 تابعة الأمريكي الإرهابي اليوم الثلاثاء بنيران منظومة الدفاع الجوي المتطوّرة الحديثة التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، وتحت سيطرة الشبكة الموحّدة للدفاع الجوي في البلاد، في سماء مضيق هرمز.

وخلال الحرب المفروضة الثالثة (حرب رمضان)، أُسقطت مئات الطائرات المسيّرة المتعدّية على يد الدفاع الجوي في بلادنا، وكانت طائرات "لوكاس" و"هرمز" و"MQ-1" و"MQ-9" من بينها.

كما كانت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية قد أعلنت قبل أيام عن تدمير زورق أمريكي مسير (غير مأهول) عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجي. وقد نُفّذت هذه العملية مساء الخميس 10 سبتمبر 2026، وتُعدّ هذه العملية للحرس الثوري إجراءً دقيقًا وذكيًا وفي الوقت المناسب في الدفاع عن السلامة الترابية والمصالح الحيوية للبلاد.