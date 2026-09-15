ارتفاع أسعار النفط الإيراني الخفيف والثقيل

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه بناءً على البيانات المنشورة على موقع أويل برايس، بلغ سعر برميل النفط الإيراني الخفيف في تعاملات التسليم إلى شمال غرب أوروبا 105 دولارات و25 سنتاً، مسجلاً زيادة قدرها دولاران و43 سنتاً عن اليوم السابق، أي بنسبة 2.36%.

كما بلغ سعر برميل النفط الإيراني الثقيل، بزيادة دولارين و43 سنتاً، 103 دولارات و35 سنتاً، بنمو بلغ 2.41%.

وتتعلق هذه الأسعار بتسليم النفط الإيراني في شمال غرب أوروبا، وقد أُعلنت بتأخير يوم واحد.

وفي السوق العالمية أيضاً، تجاوز سعر نفط برنت اليوم حاجز 107 دولارات، ليصل إلى 107 دولارات و90 سنتاً.

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