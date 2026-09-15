وزير العلوم الايراني يزور السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توجه وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا "حسين سيمائي"، طهران اليوم، على راس وفد رفيع المستوى، متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في اجتماع اليونسكو حول الذكاء الاصطناعي.

أن هذا الاجتماع سيعقد بحضور مسؤولين وصناع قرار وممثلين عن دول مختلفة. وسيتناول محاور رئيسية تشمل تطوير وحوكمة الذكاء الاصطناعي والأبعاد العلمية والأخلاقية لهذه التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في المجالات ذاتها.

وخلال هذه الزيارة، سيعقد سمائي لقاءات واجتماعات جانبية مع عدد من المسؤولين وممثلي الدول المشاركة.

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