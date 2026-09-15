نجفي: إقرار عضوية إيران في اللجنة العامة لمؤتمر الوكالة الدولية هزيمة سياسية أخرى لأمريكا

وأفادت وكالة مهر للانباء، بأن "رضا نجفي" صرح للصحفيين اليوم الثلاثاء، قائلا: يضم المؤتمر لجنة تحمل اسم "اللجنة العامة"، وتتمثل مهمتها في دراسة جدول الأعمال وبرنامج الاجتماع، وكذلك أوراق الاعتماد.

وأضاف: كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد رُشحت من قبل مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا (MESA)، وهي مجموعة جغرافية، لعضوية هذه اللجنة في المؤتمر، وكان من المقرر أن تتم المصادقة على عضوية إيران؛ غير أن الولايات المتحدة، مواصلةً نهجها المعتاد القائم على التسلط والأحادية، عارضت عضوية إيران في اللجنة العامة، ولذلك اضطر المؤتمر إلى طرح الموضوع للتصويت.

وتابع نجفي: طرحت عدة دول، دعماً لموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، طلباً لإجراء تصويت سري. وأُجري التصويت، وفي نهاية المطاف صادق المؤتمر على عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اللجنة العامة.

وفي هذا السياق، اعتبر سفير إيران في فيينا هذا التطور هزيمة سياسية أخرى للولايات المتحدة، وقال: يأتي ذلك في وقت كانت فيه الولايات المتحدة قد مارست ضغوطاً على الدولة المضيفة، في محاولة لمنع حضور رئيس وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد إسلامي، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، في هذا الاجتماع.

وأشار إلى أنه رغم ذلك، وبفضل الجهود التي بذلها سائر أعضاء وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الاجتماع، تمكنا من إيصال هذا الموضوع إلى نتيجة، وتمت المصادقة على عضوية إيران في اللجنة العامة.

وقال نجفي في ختام حديثه: يُعدّ هذا التطور، في الواقع، هزيمة سياسية أخرى للولايات المتحدة، ونأمل أن يكون مقدمة لهزائم أمريكية لاحقة.