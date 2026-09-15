قاليباف: المؤامرة الأمريكية للهجوم على ايران من إقليم كردستان فشلت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، قال استقبل اليوم الثلثاء، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق بافل طالباني.

وأوضح قاليباف أنه في الحرب التي أشعلها الأمريكيون، أظهر شعبنا العظيم وقواتنا المسلحة كيف يمكنهم مواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. ربما لم يتوقع الأمريكيون قط أن يواجهوا مثل هذه المقاومة من إيران ومثل هذه الهزيمة أمام الجمهورية الإسلامية، والجميع يشهد على هزيمة الأمريكيين عسكريًا وسياسيًا.

وأضاف: بالطبع، لن يتخلى الأمريكيون أبدًا عن مؤامراتهم وديكتاتوريتهم ومكائدهم، وفي ظل هذه الظروف، يجب أن تكون علاقاتنا وتفاعلاتنا، لا سيما مع الدول المجاورة، في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، على أعلى مستوى، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على إقليم كردستان العراق.

واشار قاليباف إلى أنه في حرب الأربعين يومًا، كان الأمريكيون حريصين على اتخاذ إجراءات أمنية وعسكرية ضد إيران من جانب إقليم كردستان العراق؛ ولكن بفضل مساعدة أصدقائكم في الاقليم والاستجابة السريعة للقوات المسلحة الإيرانية، أُحبطت هذه المؤامرة العدائية. لذا، يجب علينا السعي لتطوير علاقاتنا في المجالين الأمني والاقتصادي أكثر من أي وقت مضى.

وقال: بالطبع، يسعى الأمريكيون والكيان الصهيوني دائمًا إلى إثارة الخلافات بين الجيران، وخاصة بين إيران والعراق؛ لا سيما في الوضع الراهن حيث أُجبروا على مغادرة العراق برًا وجوًا؛ فهم بلا شك يبحثون عن المؤامرات والفتنة في المنطقة؛ لذلك، يجب ألا نسمح بمثل هذه التوترات في علاقاتنا الوثيقة وثقتنا المتبادلة، وأن نكون حذرين من الانجرار وراء أعمال الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الخبيثة.

ومن جهته قال بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي: لطالما كانت الجمهورية الإسلامية سندًا لنا وداعمًا، لذا نعتبر حربكم ومعاناتكم حربنا ومعاناتنا، وانتصاركم انتصارنا. ونحن على أتم الاستعداد لتنفيذ الاتفاق الأمني بين إيران والعراق، ولتطوير العلاقات بين البلدين.