وزير الاقتصاد الايراني يعلن عن تفاهمات اقتصادية مفيدة مع دول الـ "بريكس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان تصريحات الوزير مدني زادة جاءت، خلال الاجتماع الـ318 للمجلس الأعلى للبورصة، حيث جرى بحث وضع سوق رأس المال، وطُرحت بنود من جدول الأعمال وإقرارها.

وفي بداية الاجتماع، قدّم الوزير مدني زادة تقريراً إلى المجلس الأعلى للبورصة عن إنجازات زيارته إلى روسيا والهند واجتماع وزراء اقتصاد بريكس.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أنّ ملخّص أخبار وأحداث قمة بريكس والتفاهمات التي جرت في هذه القمة قد انعكست في وسائل الإعلام، وقال: في هذه الاجتماعات حصلنا على ردود إيجابية جدًا من قادة الدول الأعضاء في بريكس، وكذلك في الاجتماعات التي عُقدت مع الدول المشاركة في هذه القمة، جرى التفاهم والاتفاق على مجالات تعاون مفيدة جداً في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واعتبر مدني زادة إيجاد الأرضيات اللازمة للتفاعل مع البنوك الأعضاء في بريكس، بما في ذلك البنوك الروسية، من بين الإنجازات الأخرى لهذه الزيارة، وأضاف: بالتأكيد، هذه الاتفاقيات ستفتح آفاقا للقطاع الخاص واقتصاد البلاد.