إطلاق 80 صاروخاً أميركياً لصد هجوم إيراني واحد؛ الهجمات الإيرانية أصبحت أكثر تعقيداٌ

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أميركيين ومسؤولين في دول المنطقة أن العسكريين الأميركيين أطلقوا، لمواجهة هجوم إيراني واحد، ما بين 60 و70 صاروخاً من نوع باتريوت، وأكثر من 12 صاروخاً من نوع تاد.

وبحسب هذا التقرير، أطلقت إيران خلال هجومها القاتل على القاعدة الأميركية في الأردن 20 صاروخاً باليستياً فقط، لكن أميركا اضطرت، لمواجهة هذا الهجوم، إلى إطلاق أكثر من 80 صاروخاً، وفي النهاية أصابت الصواريخ الإيرانية القاعدة الأميركية.

وجاء في التقرير أنه لصد الهجوم الإيراني، اضطرت أميركا إلى استخدام صواريخ اعتراضية بمقدار استهلاكها في أسبوع كامل خلال الحرب. وقد أصبحت الهجمات الإيرانية، من خلال استخدام صواريخ ومسارات مختلفة، ورؤوس حربية ومناورة هذه الصواريخ، أكثر تعقيداً، وأربكت طبقات الدفاع الأميركية.

وأضافت الصحيفة أن إيران تمكنت خلال هذا الهجوم من استهداف المقاتلات وطائرات أخرى في قاعدة موفق السلطي في الأردن.

يأتي ذلك في وقت ادعى فيه المسؤولون الأميركيون، كعادتهم، كذباً أنه لم تلحق أي أضرار بالقاعدة المذكورة.

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