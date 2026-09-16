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١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٩:٢٠ ص

صور جديدة عن الأضرار التي لحقت بالمواقع العسكرية الأميركية جراء الهجمات الإيرانية

صور جديدة عن الأضرار التي لحقت بالمواقع العسكرية الأميركية جراء الهجمات الإيرانية

أفاد إعلام أميركي بوقوع أضرار كبيرة في المعدات والمنشآت الأميركية جراء الهجمات الصاروخية والمسيّرة الإيرانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن شبكة سي بي إس نيوز أعلنت نشر صور جديدة تظهر الأضرار الواسعة التي لحقت بعدة مواقع عسكرية أميركية في المنطقة جراء الهجمات الصاروخية والمسيّرة الإيرانية.

وقد حصلت الشبكة على هذه الصور من عسكريين أميركيين على الخدمة، وبشكل مجهول، وهو إجراء قالوا إن السبب فيه هو القيود الإعلامية الصارمة في الجيش الأميركي.

وقال أحد العسكريين الأميركيين لسي بي إس نيوز إن أضراراً كبيرة لحقت بقواعد بلادهم، لكن هذا الأمر لم يُبلَّغ للرأي العام الأميركي.

وبحسب تقرير هذه الشبكة، تُظهر إحدى الصور المسجلة في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية إصابة مباشرة لطائرة رباعية المحركات من نوع بوينغ E-3 سنتري، بحيث انفصل الجزء الخلفي من الطائرة عن جسمها جراء الهجوم.

صور جديدة عن الأضرار التي لحقت بالمواقع العسكرية الأميركية جراء الهجمات الإيرانية

صور جديدة عن الأضرار التي لحقت بالمواقع العسكرية الأميركية جراء الهجمات الإيرانية

صور جديدة عن الأضرار التي لحقت بالمواقع العسكرية الأميركية جراء الهجمات الإيرانية

صور جديدة عن الأضرار التي لحقت بالمواقع العسكرية الأميركية جراء الهجمات الإيرانية

/انتهى/

رمز الخبر 1973879

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