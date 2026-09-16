تعاون بين طهران وبولندا في مجال أسطول السكك الحديدية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه في أعقاب إعلان شركة بولندية استعدادها للتعاون مع شركة تشغيل سكك حديد طهران وضواحيها، هيأ مركز الاتصالات والشؤون الدولية لبلدية طهران، بإجراء التنسيقات اللازمة، الأرضية لإقامة اتصال مباشر بين المجموعتين وعقد اجتماع مشترك عبر الإنترنت.

وفي هذا الاجتماع، الذي عُقد بحضور ممثلي الجانبين، جرى بحث مجالات التعاون بين الشركتين، ولا سيما في مجال توفير المعدات الحديدية، ومعدات الصيانة والإصلاح، والتحديث الفني للمعدات ووسائل النقل الحديدية، فضلاً عن التواصل وبناء الشبكات مع منتجين بولنديين آخرين.

وجاء هذا الإجراء في إطار نهج بلدية طهران لتطوير الدبلوماسية الحضرية والاستفادة من قدرات العلاقات الدولية في المجالات التخصصية والاقتصادية؛ وهو نهج يراعي، إلى جانب الاعتماد على القدرات الموجودة داخل البلاد، فرص التعاون مع المجموعات الأجنبية لتبادل المعرفة والخبرة، وتحديد القدرات التكميلية، وتطوير التفاعلات التجارية.

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