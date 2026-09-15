رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني يلتقي عراقجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، زار مقر وزارة الخارجية صباح الثلاثاء والتقى بوزير الخارجية السيد عباس عراقجي.

ووفقاً لما ذكره إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، فإن زيارة طالباني إلى طهران -التي تمت بدعوة من وزير الخارجية الإيراني- تأتي في إطار المشاورات المستمرة التي تجريها الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق، بهدف توسيع العلاقات الثنائية وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني سيجري خلال هذه الزيارة مناقشات ويتبادل وجهات النظر مع كبار المسؤولين الإيرانيين حول قضايا ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالتعاون الاقتصادي وأمن الحدود.

/انتهى/