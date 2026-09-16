اللواء وحيدي: اغتيال مولوي "غرغيج" دليل واضح على فشل الإرهابيين المرتزقة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء أحمد وحيدي، القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، أصدر رسالة إلى عائلة مولوي الشهيد يوسف غرغيج وإلى شعب سيستان وبلوشستان الغيور والنبيل.

وجاء نص الرسالة كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون

إن الاغتيال الجبان للعالم الجليل والمجاهد البصير مولوي يوسف غرغيج، على يد إرهابيين مرتزقة، دليل واضح على عجز أميركا والكيان الصهيوني، وبرهان ساطع على فشلهما أمام شعب سيستان وبلوشستان الغيور.

أتقدم بالتهنئة والتعازي لشعب تلك المنطقة المجيدة النبيل باستشهاد هذا العالم الديني الذي لا يعرف التعب والساعي إلى الوحدة، وأسأل الله للشهيد السعيد المغفرة والرضوان، ولأسرته الكريمة الصبر والأجر الإلهي.

إن هذا الاستشهاد المظلوم جعل طريقه أكثر سالكية، ونعاهد الله أننا لن نترك رايته تسقط على الأرض، وسنأخذ بثأره.

اللواء أحمد وحيدي

القائد العام للحرس الثوري الإسلامي

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