ولايتي: العراق لطالما حظي بمكانة خاصة لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى بافل طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، مساء اليوم (الثلاثاء) بعلي أكبر ولايتي، مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية، لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأعرب ولايتي عن ارتياحه لزيارة بافل طالباني، قائلاً: "لطالما حظي العراق بمكانة خاصة في علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وهي مسألة لطالما أكد عليها الإمام الراحل [الخميني] - قدس سره الشريف - وما زال هذا النهج مستمراً".

وأضاف: "علينا توخي الحذر كي لا نتصرف بطريقة تثير أطماع بعض الدول، ولا سيما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني قاتل الأطفال. وبصفتنا أمتين جارتين وقويتين، يمكننا التغلب على جميع التحديات من خلال الوقوف صفاً واحداً".

من جانبه، عبّر بافل طالباني عن مشاعر الصداقة والتضامن التي يكنّها الشعب العراقي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: "إن وجودي هنا في إيران - ولقائي بكم، بصفتكم شخصية لعبت دوراً محورياً في العلاقات الثنائية وتحظى بتقدير ليس في العراق فحسب بل على مستوى العالم - يهدف إلى إيصال رسالة مفادها أننا سنقف دائماً إلى جانبكم".

وأضاف: "لقد شكلت صداقتكم مع الراحل جلال طالباني أساساً متيناً للعلاقات الثنائية بين إيران والعراق وإقليم كردستان. وتجدر الإشارة إلى أن بعض التصرفات الصادرة عن أفراد معينين تنبع من عدم مراعاة الوضع العالمي الحساس؛ وهي مسألة توليها الجمهورية الإسلامية اهتماماً وحكمة بالغة".

وتابع بافل طالباني قائلاً: "نحن على يقين بأن الآخرين - بغض النظر عن جنسياتهم أو أعراقهم - يأتون ويرحلون، لكن ما يبقى ويدوم هو رابط الجوار بين العراق وإيران؛ فهي علاقة أبدية تشكل رصيداً كبيراً ومصدر دعم للعلاقات بين البلدين".

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