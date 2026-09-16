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١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١٢:٢٠ م

تقرير إعلامي صهيوني عن مساعدة استخباراتية إسرائيلية للسعودية

تقرير إعلامي صهيوني عن مساعدة استخباراتية إسرائيلية للسعودية

في وقت تتواصل فيه هجمات الجيش اليمني على أهداف في السعودية، كشفت صحيفة جيروزاليم بوست عن تقديم الكيان الصهيوني مساعدات استخباراتية للرياض.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة جيروزاليم بوست، نقلاً عن مصادر دبلوماسية إقليمية، ذكرت أن الكيان الصهيوني قدم مساعدات استخباراتية للرياض، في أعقاب تصاعد هجمات الجيش اليمني على أهداف في السعودية.

وبحسب التقرير، جرت المحادثات بين الجانبين بوساطة القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، وهدفها مساعدة السعودية في الحصول على صورة استخباراتية أوسع عن انتشار القوات وتحركات الجيش اليمني.

وزعمت جيروزاليم بوست أن هذه العملية بدأت بعد أن طلب محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في الأيام الأخيرة، الحصول على مساعدة لمواجهة هجمات الجيش اليمني.

ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين السعودية والكيان الصهيوني، لكن أُبلغ خلال السنوات الماضية عن اتصالات غير رسمية وتعاون أمني بين الجانبين.

/انتهى/

رمز الخبر 1973889

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