اليمن: أسقطنا مقاتلة F-15 سعودية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أعلن أن هذه القوات تمكنت من إسقاط مقاتلة سعودية من نوع F-15 بإطلاق صاروخ أرض-جو محلي الصنع.

وتابع أن هذه المقاتلة السعودية كانت تنفذ مهمة دعم جوي لمرتزقة تابعين للسعودية. وقد تصدت القوات اليمنية لمقاتلة F-15 أخرى ولطائرة تايفون سعودية في أجواء مأرب.

وأوضح سريع أنهم كانوا يبحثون عن حطام المقاتلة المسقطة، لكنهم اضطروا للانسحاب بسبب رد القوات اليمنية، مؤكداً أنهم سيواصلون حماية الأجواء اليمنية في وجه العدو.

ورداً على تضخيم العدو الإعلامي، شدد على أنه لا يوجد أي خطر من جانب اليمن على المقدسات، وأن عملياتهم تستهدف المنشآت النفطية والقواعد العسكرية للعدو. وأضاف أن أكثر من 450 غارة جوية بمقاتلات F-15 وتايفون سعودية شنّت على تعز ولحج والجوف وحجة ومأرب وصعدة والبيضاء، خلفت عدة شهداء وجرحى.

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