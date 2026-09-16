متحدث الحرس الثوري: الرواية الأمريكية حول إنقاذ طيار F-15 "هوليودية" و "مفبركة" للتغطية على الهزائم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد محبي، في مقابلة رداً على الرواية الأمريكية الأخيرة بشأن إنقاذ أحد الطيارين الامريكين في إيران: ان أمريكا معتادة على تقديم روايات هوليودية. ومنذ بداية الحرب حتى الآن، انتصر رئيس الجمهورية الأمريكية مراراً في خياله وفي الفضاء الافتراضي، وهزم إيران.

وأضاف: الأمريكيون، لتغطية هزائمهم، يجمعون أجزاءً من أفلام تتعلق بمناطق وأحداث أخرى معاً لخلق مثل هذه المشاهد.

وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري: بالتزامن مع نشر هذه الرواية، انتشرت في بعض وسائل الإعلام صور تُظهر جمع ونقل أجزاء من مقاتلة F-15 المستهدفة في تلك الأيام ذاتها داخل عربة يد.

وشدد العميد محبي: على أمريكا أن تعلم أن مثل هذه الروايات أصبحت بالية، ولم تعد قادرة على تغيير حقائق الميدان.

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