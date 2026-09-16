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١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١:٠٩ م

متحدث الحرس الثوري: الرواية الأمريكية حول إنقاذ طيار F-15 "هوليودية" و "مفبركة" للتغطية على الهزائم

متحدث الحرس الثوري: الرواية الأمريكية حول إنقاذ طيار F-15 "هوليودية" و "مفبركة" للتغطية على الهزائم

وصف المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي، العميد محبي، الرواية الأمريكية الأخيرة بشأن إنقاذ أحد طياري مقاتلة F-15 في إيران بأنها «هوليودية»، معتبراً أنها محاولة للتغطية على الهزائم الأمريكية، ومؤكداً أن مثل هذه الروايات لم تعد قادرة على تغيير حقائق الميدان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد محبي، في مقابلة رداً على الرواية الأمريكية الأخيرة بشأن إنقاذ أحد الطيارين الامريكين في إيران: ان أمريكا معتادة على تقديم روايات هوليودية. ومنذ بداية الحرب حتى الآن، انتصر رئيس الجمهورية الأمريكية مراراً في خياله وفي الفضاء الافتراضي، وهزم إيران.

وأضاف: الأمريكيون، لتغطية هزائمهم، يجمعون أجزاءً من أفلام تتعلق بمناطق وأحداث أخرى معاً لخلق مثل هذه المشاهد.

وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري: بالتزامن مع نشر هذه الرواية، انتشرت في بعض وسائل الإعلام صور تُظهر جمع ونقل أجزاء من مقاتلة F-15 المستهدفة في تلك الأيام ذاتها داخل عربة يد.

وشدد العميد محبي: على أمريكا أن تعلم أن مثل هذه الروايات أصبحت بالية، ولم تعد قادرة على تغيير حقائق الميدان.

/انتهى/

رمز الخبر 1973892
جواد ماستری فراهانی

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