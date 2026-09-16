بزشكيان خلال استقبال بافل طالباني: الروابط مع اقليم كردستان تحظى بأهمية خاصة بالنسبة لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان اليوم الاربعاء، رئيس الاتحاد الوطني لكردستان العراق بافل طالباني،واكد الرئيس بزشكيان على الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية بين الشعب الإيراني وشعب إقليم كردستان العراق، قائلا: إن العلاقات بين الطرفين متجذرة في الجوار والروابط التاريخية والقومية والثقافية، وتحظى بأهمية خاصة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة تعزيز التعاون والتلاحم بين دول المنطقة، وقال: إن إيماننا واعتقادنا هو أن شعوب المنطقة تمتلك روابط عميقة وعريقة، ويجب أن تمهّد طريق التعاون والاستقرار والتنمية بالاعتماد على هذه المشتركات.

وأشار بزشكيان إلى بعض المحاولات الخارجية لإثارة الخلافات والصراعات في المنطقة، وأضاف: إن أمريكا والكيان الإسرائيلي، بإثارة الخلافات والصراعات بين شعوب المنطقة، يسعيان إلى إضعاف قدرات دول المنطقة والاستفادة من مواردها واحتياطياتها؛ لذا يجب تقليل أسباب عدم الاستقرار والخلاف من خلال زيادة التعاون والحوار.

كما اكد بزشكيان على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل المسائل مع الجيران من خلال الحوار والتفاعل، مصرحا: إذا كانت لدى بعض الجماعات مطالب مشروعة، فنحن مستعدون لمتابعة المسائل وحلها من خلال الحوار وفي إطار التفاهم والاحترام المتبادل؛ وفي الوقت نفسه، نتوقع من جميع الأطراف الالتزام بمراعاة مبادئ حسن الجوار وتجنب الطمع والسلوكيات غير الصحيحة.

وأكد بزشكيان على المشتركات الدينية والثقافية لشعوب المنطقة، وقال: نحن نعتبر المسلمين إخوة لبعضهم البعض، ونعتقد أن مسائل المنطقة قابلة للحل من خلال التعاون والحوار والإنصاف والعدالة. فإذا تعاملنا مع بعضنا البعض على أساس الاحترام المتبادل والأخوّة، يمكننا أن نبني منطقة تنعم بالهدوء والتنمية والتقدم والتلاحم والإنسانية.

كما أكد لى ضرورة توسيع الزيارات المتبادلة وزيادة التعاملات وتعزيز العلاقات بين إيران وإقليم كردستان العراق، وقال: يجب أن نوسّع أكثر فأكثر الاتصالات والتبادلات بين الطرفين. واليوم، تؤكد جميع أركان الحكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا سيما القيادة والحكومة، على تعزيز الوحدة والتماسك الداخلي، وكذلك تطوير التعاون والتلاحم الإقليمي.

وفي معرض تأكيده على الإمكانات والقدرات الهائلة للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقليم كردستان العراق، أضاف الرئيس بزشكيان أنه من خلال التعاون والتفاعل، يمكن تسوية القضايا والتحديات القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات في المجالات الاستثمارية والعلمية والأكاديمية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات بين المحافظات الحدودية لدى الجانبين، قائلاً: علينا توسيع نطاق التواصل بين المناطق والمحافظات الحدودية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في مجالات التجارة والتبادل الاقتصادي وغيرها من أوجه التعاون، بما يعزز ازدهار هذه المناطق وتنميتها.

من جانبه، أعرب بافل طالباني، عن ارتياحه للقاء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية صديق وشريك أساسي لإقليم كردستان العراق، ونحن نؤكد على تطوير العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين.

وأشار رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي إلى أهمية ضمان أمن الحدود المشتركة، وقال: إننا نبذل كل جهودنا للحفاظ على أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر من ذي قبل من جانب حدود إقليم كردستان.

وفيما يتعلق بالاتفاق الأمني الايراني-العراقي، اوضح طالباني: نسعى، في إطار هذا الاتفاق، إلى إبعاد الجماعات المناهضة للثورة الناشطة في المناطق الحدودية الإيرانية عن هذه المناطق، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز أمن الحدود المشتركة واستقرارها.

وتطرق إلى الإمكانات الاقتصادية القائمة بين الجانبين، قائلا: لقد اصطحبنا معنا أيضاً فريقاً اقتصادياً إلى إيران، ونسعى من خلال التعاون والتشاور المتبادل إلى تلبية الاحتياجات القائمة وتهيئة الظروف لزيادة التبادلات التجارية.