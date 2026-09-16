26% من متطوعي جان فدا للعمل العسكري قيد الجهوزية؛ بدء تدريب ألف كتيبة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن ساسان زارع، المتحدث باسم المقر الشعبي لحملة" روحي فداء ايران" ، قال في مؤتمر صحفي لتشكيل ألف كتيبة من هذه الحملة، عُقد صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر، في معرض إشارته إلى تشكيل حملة " روحي فداء ايران" في منتصف الحرب بمحورية كلمة "جان فدا" باعتبارها إحدى الحملات العالمية الكبرى، إن أهم سؤال لديهم كان الاستخدام الأقصى لقدرات المجتمع الإيراني، للاستفادة من هذه الأرضية في حل مشكلات البلاد.

وشدد على أنه كلما كانت أي أمة أكثر جهوزية، كانت التهديدات أبعد، وقال إنه بعد الحصول على المعلومات من الناس، أصبحت معرفتهم بالقدرات أكبر، وأصبحت مسؤوليتهم أثقل. وفي المرحلة الأولى من الحملة، قدموا إحصاءات ومعلومات إلى وسائل الإعلام من خلال استطلاعات الرأي، واليوم أصبحت الإحصاءات أكثر دقة بفضل الحصول على معلومات أدق.

وأوضح زارع أن من بين 31 مليون مسجل، كان 32% من النساء و68% من الرجال، وأن التركيبة العمرية للمشاركين تشمل أكثر من 60% دون 46 عاماً. كما أن 26% من الناس تطوعوا للأنشطة العسكرية والأمنية، و20% للإغاثة والإنقاذ، و20% لتقديم الخدمات الاجتماعية، و17% لتقديم خدمات ثقافية وإعلامية تطوعية، و13% لتقديم دعم مالي مستمر، و5% لخدمات متفرقة.

وأضاف أنه اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء أمس، أُتيحت المنصة الشاملة لجان فدا للجمهور لتنظيم ألف كتيبة أولية، واكتملت قدرة الألف كتيبة في أقل من 100 دقيقة.

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