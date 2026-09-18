ناقلة النفط المخالفة "تريند" التي ترفع علم توغو تعرضت للإصابة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد علي عظمائي أكد في بيان له فجر الجمعة أن العبور غير القانوني من مضيق هرمز لن تكون نتيجته سوى تدمير السفينة المخالفة.

وجاء في هذا البيان:

بسم الله قاصم الجبارين

أيها الشعب العظيم لإيران الإسلامية،

بالتزامن مع تجاوز ملحمة حضوركم في الميدان 200 ليلة متواصلة، لا يزال مقاتلو الإسلام الشجعان وبحّارة القوات البحرية للحرس الثوري، بقوة، يسيطرون على الممر المائي الحيوي في مضيق هرمز، ولا يسمحون لأي معتدٍ بالمرور منه.

فالليلة الماضية، حاولت ناقلة النفط المخالفة تريند، التي ترفع علم توغو، العبور غير القانوني من مضيق هرمز، بتحريض وخداع من الجيش الأميركي القاتل للأطفال، فتعرضت للإصابة وتوقفت بعد اندلاع حريق فيها.

وتحذر القوات البحرية للحرس الثوري مرة أخرى بأن العبور غير القانوني من مضيق هرمز لن تكون نتيجته سوى تدمير السفينة المخالفة.

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