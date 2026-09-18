بزشكيان: الحفاظ على عزة إيران ورفعتها يتطلب الوحدة والتآلف

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان أشاد صباح اليوم الجمعة 27 سبتمبر، في مناورة 313 ألف فدائي إيراني، بالمظاهر المهيبة للتضامن والتماسك والولاء الوطني للمشاركين.

واعتبر رئيس الجمهورية، في هذا التجمع الشعبي، الحضور الواسع لمختلف شرائح الشعب رمزاً واضحاً على الارتباط العميق بين الأمة وإيران، والإرادة الجماعية لصون عزة البلاد واستقلالها وسلامتها الإقليمية واقتدارها، وأعرب عن تقديره لحضور الناس المسؤول والواعي في هذه المناورة.

ووصف بزشكيان، في معرض إشادته بالحاضرين في مناورة "فدائيو إيران"، حضور الناس بأنه تجلٍّ للمسؤولية الوطنية وانتمائهم لأرض إيران، مؤكداً أن إيران ملك لجميع الإيرانيين، وأن الحفاظ على عزتها ورفعتها يتطلب الوحدة والتآلف والمشاركة الجماعية.

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