اللواء رحيم صفوي يهنئ الشعب اليمني البطل وقادة أنصار الله

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء يحيى رحيم صفوي كتب في صفحته الشخصية: "من صنعاء إلى باب المندب، دفن اليمن بإيمانه وإرادته أسطورة عدم قابلية أميركا للهزيمة إلى الأبد. أهنئ الشعب اليمني البطل وقادة أنصار الله بهذا الفتح المبارك."
/انتهى/
هنأ مساعد ومستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية انتصارات الشعب اليمني البطل وقادة أنصار الله.
أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء يحيى رحيم صفوي كتب في صفحته الشخصية: "من صنعاء إلى باب المندب، دفن اليمن بإيمانه وإرادته أسطورة عدم قابلية أميركا للهزيمة إلى الأبد. أهنئ الشعب اليمني البطل وقادة أنصار الله بهذا الفتح المبارك."
/انتهى/
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