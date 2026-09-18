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١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١٠:٤٦ ص

اللواء رحيم صفوي يهنئ الشعب اليمني البطل وقادة أنصار الله

اللواء رحيم صفوي يهنئ الشعب اليمني البطل وقادة أنصار الله

هنأ مساعد ومستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية انتصارات الشعب اليمني البطل وقادة أنصار الله.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء يحيى رحيم صفوي كتب في صفحته الشخصية: "من صنعاء إلى باب المندب، دفن اليمن بإيمانه وإرادته أسطورة عدم قابلية أميركا للهزيمة إلى الأبد. أهنئ الشعب اليمني البطل وقادة أنصار الله بهذا الفتح المبارك."

/انتهى/

رمز الخبر 1973927

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