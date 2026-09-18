اللواء رحيم صفوي يهنئ الشعب اليمني البطل وقادة أنصار الله

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء يحيى رحيم صفوي كتب في صفحته الشخصية: "من صنعاء إلى باب المندب، دفن اليمن بإيمانه وإرادته أسطورة عدم قابلية أميركا للهزيمة إلى الأبد. أهنئ الشعب اليمني البطل وقادة أنصار الله بهذا الفتح المبارك."

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