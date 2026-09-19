إعادة انتخاب الإیراني “علي نجاد” نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للووشو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الجمعية العمومية الانتخابية العشرين للاتحاد الآسيوي للووشو عُقدت في فندق “سايبرس غاردن” بمدينة ناغويا اليابانية، وذلك بحضور كل من رئيس الاتحاد الإيراني للووشو “أمير صديقي”، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي وأمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية “مهدي علي نجاد”.

وفي هذا المجمع الانتخابي، أُعيد انتخاب “تشانغ وونغ كيت” من ماكاو رئيساً للاتحاد لمدة أربع سنوات، في حين تم اختيار “تشونغ كيم فات” من ماليزيا أميناً عاماً جديداً للاتحاد الآسيوي. كما احتفظ الإيراني “مهدي علي نجاد” بمنصبه نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للووشو.

هذا وشهدت الجمعية العمومية الانتخابية أيضاً التصديق على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي للووشو.

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