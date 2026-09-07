آيلب، برنامج لتدريب القادة المرغوبين

وكالة مهر للأنباء: منذ عام 2007، سعت الولايات المتحدة إلى زيادة نفوذها الناعم في العراق من خلال إنشاء العديد من المراكز التعليمية غير الحكومية وتنظيم برامج تعليمية وتنمية مهارات متنوعة. أحد هذه البرامج التي نفذتها الولايات المتحدة هو برنامج آيلب (IYLP).

ما هو برنامج آيلب؟

آيلب، أو برنامج تبادل الشباب العراقيين القادة، هو برنامج تعليمي ثقافي يوفر فرصة لمدة شهر واحد للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لطلاب المدارس والجامعات (مرحلة البكالوريوس) العراقيين. يتم دعم هذا البرنامج مادياً ومعنوياً من قبل سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وقد تم تنفيذه لأكثر من 3000 شخص حتى الآن. تم إنشاء هذا البرنامج بأهداف مختلفة، وهي:

محتوى برنامج آيلب

ينقسم محتوى برنامج آيلب إلى ثلاثة أقسام: ما قبل السفر إلى أمريكا، والبرنامج داخل أمريكا، وما بعد السفر إليها.

- محتوى قسم ما قبل السفر إلى أمريكا

ينقسم هذا القسم إلى جزأين. الجزء الأول يتضمن جلسة تعريفية قبل الدورة حول المحتويات، وجدول الدورة، والمعلومات الضرورية حول السفر إلى الولايات المتحدة. في الجزء الثاني، تُعقد أربعة أسابيع من الفصول الدراسية عبر الإنترنت، يتم خلالها تقديم تدريبات حول مواضيع مختلفة مثل مشاكل المجتمع، وتحديد المشكلات، والتوقعات من البرنامج، وعملية حل المشكلات، وبعض القضايا الأخرى للمتقدمين. تُعقد هذه الفصول عادةً بين شهري مايو ويونيو.

- محتوى البرامج المنفذة داخل أمريكا

في هذا القسم، تُقدم تدريبات مختلفة للمتقدمين، ويتعرف التلاميذ وطلاب الجامعات من خلالها على الثقافة الأمريكية. هذا التعارف موجه ومخطط له بالكامل، بحيث لا يستطيع هؤلاء الأفراد حتى مقابلة أقاربهم أو معارفهم في أمريكا. يتضمن هذا البرنامج أربعة أسابيع على النحو التالي:

يتضمن الأسبوع الأول ورشة عمل لمدة 4 إلى 7 أيام تُعقد في براتلبورو بولاية فيرمونت. في هذا الأسبوع، يعيش المشاركون في السكن الجامعي رفقة طلاب جامعيين وتلاميذ في مثل سنهم من أمريكا أو دول أخرى (ممن يدرسون في أمريكا) تجربة الحياة الطلابية والمدرسية الأمريكية.

يتضمن الأسبوعان الثاني والثالث برنامجاً لمدة 14 إلى 18 يوماً تستضيفه إحدى الجامعات (لا يتم اختيار الجامعات بشكل مخطط له) وعدد من العائلات الأمريكية. من المحتمل أن يتم تنفيذ برنامج هذين الأسبوعين بطريقتين، اعتماداً على ظروف وقدرات آيلب؛ في الحالة الأولى، يقضي الأفراد من الصباح حتى بعد الظهر في الجامعة في الأقسام التعليمية التي تشمل الفصول الدراسية والمخيمات، ويقضون الليالي وعطلات نهاية الأسبوع مع العائلات المضيفة الأمريكية (تُطبق هذه الحالة على طلاب المدارس وربما على طلاب الجامعات). في الحالة الثانية، يكون طلاب الجامعات ضيوفاً على العائلات الأمريكية فقط خلال أيام الأسبوع، ويقضون منتصف الأسبوع في بيئة الجامعة والسكن الجامعي (من المحتمل أن تُطبق هذه الحالة على طلاب الجامعات فقط). في هذين الأسبوعين، تنفذ الجامعات برامج تتماشى مع أهداف آيلب، مثل حل النزاعات، وبناء القوارب، وعرض الأفلام، والمناقشات الجماعية.

يتضمن الأسبوع الرابع برنامجاً يمتد من 4 إلى 7 أيام في واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة، يناقش خلاله الطلاب والتلاميذ المشروع الذي سيقومون بتنفيذه بعد إقامتهم في أمريكا، كما يختبر الحاضرون في هذا البرنامج تجربة الحياة في السكن التجريبي خلال هذا الأسبوع أيضاً.

محتوى قسم ما بعد السفر إلى أمريكا:

بعد عودة الأفراد من أمريكا ومشاركتهم في برنامج "آيلب" الصيفي، تُعقد مجدداً دروس عبر الإنترنت لمدة أسبوعين لمناقشة ومراجعة مشاريع المشاركين في العراق، وفي النهاية يُعقد مؤتمر تخرج بعد ستة أشهر (احتمالاً) في أربيل، يكون فيه الطلاب والتلاميذ قد أنجزوا مشاريعهم عادةً.

الخلاصة

برامج آيلب لها جانب ثقافي أكثر من كونها متخصصة وتنمي المهارات، وهذا الأمر ينطبق على المراهقين أكثر من الشباب.إن الوجود في المرحلة العمرية الحساسة للمراهقة يزيد من إمكانية التأثير الثقافي على هذه الفئة وتأثرهم بالجوانب الإيجابية للحياة الأمريكية ومحبة العائلات المضيفة. وعلى هذا النحو، وخلافاً لطلاب البكالوريوس الذين ترتبط إمكانية عيشهم لمدة أسبوعين مع عائلات أمريكية بظروف وإمكانيات مؤسسة "وورلد ليرنينغ" في الولاية الوجهة، فإن تلاميذ المدارس سيقضون بالتأكيد هذين الأسبوعين برفقة إحدى العائلات الأمريكية. بالطبع، هذا لا يعني أن الجانب الثقافي لبرنامج الطلاب سيكون ضئيلاً جداً نظراً لاحتياجاتهم ومرحلتهم العمرية، وأن معظم البرامج المخصصة والقائمة على زيادة المهارات المهنية ستُنفذ لهم؛ بل يُلاحظ أن برامج مثل الرقص الجماعي، وزيارة مظاهر الثقافات والأديان الأخرى مثل زيارة الكنيس، أو الاستخدام المتعمد لأساتذة مثليين، وحالات مماثلة، يمكن ملاحظتها في برامج كلا المجموعتين، وهذا يتوافق مع الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج.

تسعى أمريكا من خلال هذا الإجراء التعليمي-الثقافي إلى تربية جيل في المستقبل ينمو ويتطور بناءً على الدوافع والقيم الأمريكية، ويتبع مصالحها بشكل لا واعي. من المفترض أن يشكل هذا الجيل قادة يدفعون الخطاب الإسلامي في العراق إلى الهامش، ويفرغون الشيعة في هذا البلد من معناها الحقيقي. ستكون نتيجة ذلك على أرض الواقع أموراً مثل تهميش الأفراد المناهضين لأمريكا، والسيطرة الأمريكية الكاملة وغير المباشرة على اقتصاد العراق وموارده الطبيعية، وتولي أشخاص مدعومين من أمريكا السلطة، وتحويله إلى مكان لتهديد جيرانه.