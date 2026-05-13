فيلم "جدير بالذكر" يفوز بجائزة "لا للعنف" في مهرجان أمريكي

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن دائرة العلاقات العامة في مركز تطوير السينما الوثائقية والتجريبية والرسوم المتحركة، أن هذا الفيلم سيعرض أيضاً في أوائل صيف هذا العام في مهرجان "فست أنتشا" (FEST ANČA) في سلوفاكيا.

ويُعتبر مهرجان "آن آربر" السينمائي في الولايات المتحدة أقدم مهرجان سينما تجريبية في العالم. يُعرف هذا المهرجان بأنه محفل لعرض الأعمال الفنية البصرية "القائمة على الفنان"، ويعرض مجموعة واسعة من الأعمال التجريبية بما في ذلك الرسوم المتحركة، والأفلام الوثائقية، والروائية، والهجينة (المختلطة).

تُمنح "جائزة لوتر/غراف – لا للعنف" للفيلم الذي يتمكن، في ثقافة غالباً ما تستخدم الصور العنيفة للترفيه والإعلام، من جذب الجمهور بشكل جيد مع الالتزام في الوقت نفسه بمبدأ "عدم إظهار العنف". وقد أُقيم هذا المهرجان في الفترة من 23 إلى 28 مارس (3-8 فروردين) من العام الجاري في ميشيغان، وحصل فيلم "جدير بالذكر" من إنتاج مركز تطوير السينما الوثائقية والتجريبية والرسوم المتحركة على جائزة "لا للعنف" في هذه الدورة.

