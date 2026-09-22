اسلامي: منعي من حضور اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت له نتيجة مذهلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان تصريحات "إسلامي" جاءت في حوار متلفز اليوم الثلاثاء، حول أسباب عدم إصدار تصريح لحضوره اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قال: بذلوا محاولة يائسة لمنع دخولي وحضوري في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن هذا الإجراء كانت له نتيجة مذهلة ولافتة للغاية، حتى إنهم أنفسهم بقوا مذهولين.

وأوضح "إسلامي" أنه "رغم المحاولات والجهود الرامية لعرقلة حضور إيران ومشاركتها في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد انتُخبت إيران لعضوية لجنة المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر عملية تصويت على الرغم من المساعي الأمريكية.

وختم رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، قائلا: كانت النتيجة على نحو أظهر أن أغلبية الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد عارضت أمريكا.