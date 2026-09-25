الخارجية الإيرانية: نرفض الادعاءات التي لا أساس لها من حكومة كولومبيا بشأن إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الخارجية، في معرض رفضها الكامل للادعاءات التي لا أساس لها من حكومة كولومبيا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدين بشدة توجيه الاتهامات إلى جزء من القوات المسلحة الرسمية الإيرانية.

إن إجراء حكومة كولومبيا في توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إيران، وإعلانها في الوقت نفسه قطع العلاقات الدبلوماسية التي لها سجل يمتد أكثر من نصف قرن، يتعارض مع مبدأ الاحترام المتبادل ويناقض مصالح ومصالح الشعبين. ومن الواضح أن أياً من الادعاءات التي طرحتها حكومة كولومبيا لتبرير هذا القرار ليس مبرراً ولا منطقياً، وأن هذا القرار اتُّخذ فقط بفعل نفوذ الكيان الصهيوني وأميركا.

إن حكومة كولومبيا، التي تشهد الوثائق والأدلة التي لا يمكن إنكارها بأنها خاضعة بشدة لتأثير كارتلات إنتاج وتوزيع المخدرات، وتُعتبر عملياً جزءاً من شبكة إرهاب المخدرات المرعبة (ناركوتروريسم) في القارة الأميركية وما وراءها، ليست في أي موقع يسمح لها بإلقاء المواعظ على الآخرين بشأن الإرهاب والمخدرات. ومثل هذا التهرب المنافق لا يمكنه رفع المسؤولية الدولية لحكومة كولومبيا بسبب مشاركتها في تهريب شحنات ضخمة من المخدرات إلى أقصى أنحاء العالم، ومنها إلى إيران.

وإن ضبط شحنة تزن 55 كيلوغراماً من الكوكايين الكولومبي الخالص في طهران في أواخر سبتمبر، والتي هُرّبت إلى إيران مباشرة من شبكة مرتبطة بأفراد ذوي نفوذ في كولومبيا، هو واحد من أحدث الحالات المكتشفة للجرائم المنظمة العابرة للحدود المنسوبة إلى حكومة كولومبيا. وكان يُتوقع من الجهات المعنية في حكومة كولومبيا، بدلاً من رد الفعل المتسرع تجاه هذا الموضوع، أن تتعاون في إطار التزاماتها القانونية الدولية لتحديد العناصر الرئيسية المتورطة في تهريب هذه الشحنة وشحنات مماثلة إلى إيران وسائر دول المنطقة.

وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار صونها لمصالحها الوطنية، ستتخذ التدابير اللازمة تجاه هذا النهج غير المبرر والعدائي من حكومة كولومبيا.

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