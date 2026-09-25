https://ar.mehrnews.com/news/1974127/ ٢٥/٠٩/٢٠٢٦، ٢:٤٠ م رمز الخبر 1974127 إيران المجتمع إيران المجتمع ٢٥/٠٩/٢٠٢٦، ٢:٤٠ م قاليباف يلتقي بعائلة الشهيد لاريجاني التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي بعائلة الشهيد لاريجاني. أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف حضر بزيارة إلى منزل الشهيد لاريجاني، والتقى بعائلته وأجرى معهم محادثات. /انتهى/ رمز الخبر 1974127 کپی شد محتوى ذات صلة قاليباف يسخر من بيسنت: مبروك تحطيم الرقم القياسي لعائد السندات! قاليباف يقوم بزيارة إلى منزل الشهيدين "خادمي" و"نصير زاده" قاليباف: الشعب الايراني وقف بشجاعة في وجه العدو سمات محمد باقر قاليباف علي لاريجاني قاليباف
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