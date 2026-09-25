  1. إيران
  2. المجتمع
٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٢:٤٠ م

قاليباف يلتقي بعائلة الشهيد لاريجاني

قاليباف يلتقي بعائلة الشهيد لاريجاني

التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي بعائلة الشهيد لاريجاني.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف حضر بزيارة إلى منزل الشهيد لاريجاني، والتقى بعائلته وأجرى معهم محادثات.

قاليباف يلتقي بعائلة الشهيد لاريجاني

/انتهى/

رمز الخبر 1974127

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات