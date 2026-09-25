عراقجي: انعدام الأمن الحالي في مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لنكث أميركا بعهودها

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في استمرار مشاوراته مع نظرائه المشاركين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى بعد ظهر يوم الخميس بسيرغي لافروف، وزير خارجية الاتحاد الروسي، وأجرى معه محادثة.

وخلال هذا اللقاء، جرى بحث ومناقشة وضع التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والطاقة، وكذلك التنسيقات على مستوى المنظمات الدولية.

وأعرب وزير خارجية إيران عن تقديره للمواقف المسؤولة لروسيا في معارضة الأحادية العدوانية الأميركية وإساءة استخدام المنظمات الدولية لممارسة الضغط على الدول المستقلة.

وتبادل وزيرا خارجية إيران وروسيا في هذا اللقاء الآراء حول تطورات منطقة غرب آسيا بعد النكث المتكرر لأميركا بعهودها وانتهاكها بنود مذكرة إسلام آباد.

وأطلع وزير خارجية إيران نظيره الروسي على آخر وضع لمفاوضات وتفاهم إيران وعُمان بشأن إنشاء مسار آمن للملاحة في مضيق هرمز، وكذلك استمرار جهود الوسطاء في إبلاغ الشروط والمكونات الضرورية للعودة إلى مسار الدبلوماسية.

واعتبر وزير خارجية إيران أن انعدام الأمن الحالي في مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لنكث أميركا بعهودها والجرائم التي ارتكبتها ضد إيران، وذكّر بحسن نية إيران في عملية المفاوضات التي أدت إلى تفاهم إنهاء الحرب، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أظهرت الجدية في الساحة الدبلوماسية، مصممة على الدفاع عن مصالحها وأمنها الوطني ومنع أميركا من إساءة استخدام مضيق هرمز لتهديد الأمن الوطني الإيراني.

وشدد وزير خارجية روسيا، في معرض تأكيده مجدداً على الموقف المبدئي لبلاده في إدانة العدوان العسكري الأميركي والإسرائيلي على إيران، ومحاولة أميركا وحلفائها إساءة استخدام المنظمات الدولية أداةً لتحقيق أهدافهم، على أهمية التزام جميع الدول بالقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

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