فيديو..المدير التنفيذي لاتحاد علماء المقاومة يتحدث عن عامين على غياب القائد سماحة الشهيد نصرالله

وكالة مهر للأنباء- عامان على رحيل شهيدنا الاقدس والاسمى سماحة السيد حسن نصر الله وثلة من اخوانه.... عامان ولا زال الغائب الحاضر دائما، هو الذي زرع فينا العزم، وسقى قلوبنا من الصمود...عامان وكأنهما عقدين من الزمن وأكثر بثقل الغياب... عامان على رحيل من كان لنا النور في ظلمة الديجور واشتداد الرزايا، والصوت الصادق في زمن المتاجرين بالقضايا، ومن كان في قلوبنا النبض حين أرادوا لنا الموت،

يا سيد المقاومة سنبقى على العهد ولن يغيب نورك...

حول الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد شهيدنا الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله (قدس سره) أجرت مراسلتنا *وردة سعد* هذا الحوار *مع المدير التنفيذي لاتحاد علماء المقاومة*

*سماحة الشيخ حسين غبريس* وفيما يلي فيديو الحوار:

1- عامان مرا على غياب القائد الملهم سماحة الامين السيد حسن نصرالله شهيد المقاومة الاسمى.. عامان كأنهما دهر من الزمان بكل ثقل الغياب.. وهما كأنهما لحظة لم تغيب صورته من الانفس التي لا تزال تنتظر ظهوره في كل يوم.. ما سر هذا التناقض في المشاعر امام هذا الحدث؟ ولماذا لا يريد طيف هذا الحبيب مغادرتنا ولا نستطيع مغادرته؟

2- استطاع سماحة الشهيد الاسمى الامين ان يربط بعمق بين المقاومة باعتبارها حركة تحرر وطني لتحرير الارض وحماية الوطن وبين كونها جزءا اساسيا من الايمان الديني والعقيدة الاسلامية وامتدادا لصراع الحق مع الباطل من كربلاء الى اليوم.. ما هي اهم العناوين والاسس التي بنى عليها سماحة السيد حسن نصرالله في اعداد المقاومة الاسلامية بهذا القدر من القوة والكفاءة؟

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