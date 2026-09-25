يحيى سريع : 14 هجوماً جوياً وصاروخياً على اليمن خلال 24 ساعة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المسيرة أن يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أعلن أن الطائرات السعودية شنت خلال الـ24 ساعة الماضية 14 هجوماً جوياً وصاروخياً على مناطق مختلفة من اليمن.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة أن هجمات العدو السعودي نُفذت باستخدام مقاتلات F-15 وتايفون من قاعدتي خميس مشيط والطائف، واعتداء صاروخي من نجران.

وبحسب هذا التقرير، أشار سريع إلى أن هجمات وقصف العدو السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية استهدفت محافظات تعز وعمران ومأرب وصعدة.

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة إلى أن مجموع الهجمات العدوانية للعدو السعودي منذ بدء تصاعد التوترات بلغ 1032 هجوماً جوياً وصاروخياً.

ومن جهة أخرى، قال مصدر عسكري للمسيرة إنه بفضل الله، تم دحر القوات التابعة للعدو السعودي التي كانت تعتزم مهاجمة جبل نُمان والمناطق المحيطة به في قسم الوازعية.

وبحسب هذا التقرير، قُتل وأُصيب عشرات من القوات التابعة للعدو السعودي قرب جبل نُمان ومحيطه في الوازعية.

وأوضح هذا المصدر أنه في الهجوم المذكور أُسقطت 3 طائرات مسيّرة، ودُمّرت عدد من المركبات العسكرية التابعة لقوات العدو السعودي قرب جبل نُمان ومحيطه في الوازعية.

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