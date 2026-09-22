عراقجي يلتقي نظيره القطري في نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء التطورات الإقليمية، إضافة إلى الجرائم الأميركية بحق إيران.
وكان عراقجي قد وصل إلى نيويورك فجر الاثنين بالتوقيت المحلي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء التطورات الإقليمية، إضافة إلى الجرائم الأميركية بحق إيران.
وكان عراقجي قد وصل إلى نيويورك فجر الاثنين بالتوقيت المحلي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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