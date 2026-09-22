عراقجي يلتقي نظيره القطري في نيويورك

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.