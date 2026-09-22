انتشار رسالة بخط يد قائد الثورة الاسلامية إلى العميد موسوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت رسالة بخط يد قائد الثورة الاسلامية آية الله مختبى خامنئي موجهة إلى قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد مجيد موسوي.

وجاء في الرسالة:

بسم الله الرحم الرحيم

أخي الشجاع والمقدام العميدمجيد موسوي حفظه الله وأيده

بعد التحية والسلام

1) الحمد الله ان التقرير المقدم يسعد ويثلج القلب.

كتبتم القليل جدا عن جهادكم وجهاد رفاقكم المجهولين والمظلومين وسيرة المخلصين دائما على هذا النحو ولكن اثر هذه الصفة حكمة الهية، وهو المحبة والثقة الذين يوليهما الله تعالى لأصحاب الاخلاص، وكل النعم والانتصارات.

2) فيما يتعلق بسلسلة الإمداد ينبغي مواصلة الجهود وإحالة تقاريرها إليّ بصورة منتظمة.

3) إن الحفاظ على حياتكم العزيزة وحياة جميع الإخوة هو طلب مؤكد مني، ونرجوا ان تتيسر الامور ببركة دعاء صاحب الزمان عجل الله فرجه.