قائد القوات البرية في الحرس الثوري: الحرب الهجينة التي يشنها العدو ضد إيران شاملة وواسعة النطاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار العميد كرمي، قائد القوات البرية في الحرس الثوري، خلال كلمة ألقاها في حفل تأبين الراحل العميد حسين ظريفي -مع استذكار الإمام الخميني (رض) وشهداء الثورة الإسلامية والعلماء والطلاب والقادة والمقاتلين الشهداء- إلى أن: "شهداءنا الأعزاء هم نماذج جلية لأولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وبذلوا كل ما في وسعهم دفاعاً عن الإسلام وضماناً للأمن القومي وخدمةً للشعب".

وفي معرض تسليطه الضوء على سجل العميد حسين ظريفي خلال حقبة "الدفاع المقدس" وسنوات خدمته في مناطق مختلفة، أضاف: "لقد كان هذا الشهيد النبيل حاضراً في ساحات المعارك بكل قوته خلال فترة الدفاع المقدس والدفاع عن المقدسات؛ ثم واصل لسنوات خدمة الناس -ولا سيما الفئات المستضعفة- بروح جهادية وإخلاص".

ومشيراً إلى أن "الشهادة هي فن رجال الله"، تابع قائد القوات البرية في الحرس الثوري قائلاً: "ينال المؤمنون مقام الشهادة من خلال التقرب إلى الله والحب للمسار الإلهي؛ وبالنسبة للشهيد ظريفي، وبعد سنوات من النضال والجهد المتواصل ليلاً ونهاراً، لم تكن تليق به مكافأة سوى الشهادة".

وشدد العميد كرمي على صمود الشعب الإيراني وتمسكه بالإسلام وقيم الثورة، قائلاً: "اليوم، ومن خلال الوقوف في وجه الظلم والجور والجهل، يمضي الشعب الإيراني في طريق الدفاع عن الحق، والوعد الإلهي هو أن النصر حليف جبهة الحق". وفي معرض إشارته إلى مساعي العدو لمواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أضاف قائلاً: "تخوض البلاد اليوم حرباً هجينة شاملة تشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وأمنية ودفاعية ومعرفية. وفي هذه الحرب المعرفية، يوظف العدو وسائل الإعلام والفضاء السيبراني للتأثير على الرأي العام وشن حرب نفسية".

وشدد قائد القوات البرية في الحرس الثوري على أن "ما حصّن الشعب الإيراني أمام هذه الضغوط هو استناده إلى المبادئ الإيمانية والإلهية؛ فالقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست مجرد قوة عسكرية فحسب، بل هي مؤسسة ترتكز على أيديولوجية ومبادئ إلهية، وتسعى لتطبيق الأوامر الإلهية عملياً".

وفي إشارة إلى التطورات الإقليمية والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، صرح العميد كرامي قائلاً: "في الوقت الذي يواجه فيه الشعب المظلوم في غزة فظائع وضغوطاً هائلة، يقف الشعب الإيراني ومحور المقاومة بثبات في وجه الظلم والجور؛ وهو موقف سيستمر ويتواصل".

كما أكد على ضرورة السير على نهج الشهداء، قائلاً: "مهما كانت مواقعنا أو مسؤولياتنا، فإننا جميعاً مدينون للشهداء؛ وعلينا -مثلهم- أن نعمل بلا كلل لخدمة الشعب والامتثال للأوامر الإلهية".

وفي الختام، واستشهاداً بالآية القرآنية الكريمة: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"، أشار قائد القوات البرية في الحرس الثوري إلى أن "الشهداء -بفضل الله ومنّته- أحياء يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضل ومكانة". وقد استذكر الشهيد اللواء حسين ظريفي وجميع شهداء الثورة الإسلامية والدفاع المقدس ومحور المقاومة، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع درجاتهم الروحية.

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