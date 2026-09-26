بزشكيان: استعجال الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز أفشل تفاهم إسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال بزشكيان بشأن تفاهم إسلام آباد إن الاتفاق كان ينص على فتح طرق العبور ومواصلة المراحل اللاحقة، إلا أن استعجال الولايات المتحدة في تنفيذ المسار أدى إلى تعقيد التفاهم وإفشاله في نهاية المطاف.

وأشار الرئيس الإيراني إلى تجربة الاتفاق النووي والهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكداً استعداد بلاده للحوار بشأن الملف النووي وآليات الرقابة، لكنه شدد على أن عمليات التفتيش لا يمكن أن تتم من دون أطر واضحة ومحددة.

وأكد بزشكيان أن إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، مشدداً على ضرورة حل الخلافات عبر الحوار والاحترام المتبادل والالتزام بالقوانين الدولية.

وفيما يتعلق بإمكانية عقد لقاء مباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بزشكيان إن أجواءً عميقة من انعدام الثقة نشأت بين البلدين، وإن واشنطن مطالبة، قبل أي اتفاق جديد، بإثبات التزامها بتعهداتها عملياً.

وانتقد الرئيس الإيراني في جانب آخر من المقابلة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، معتبراً أنها تضغط على الشعب الإيراني، كما انتقد السياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

وشدد بزشكيان على أن إيران لم تكن البادئة بالحرب، مؤكداً أن طهران لا تريد الحرب، لكنها ستدافع عن نفسها في مواجهة أي هجوم.