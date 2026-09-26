استمرار رحلات ایران لزيارة الأعتاب المقدسة ومشاورات جارية لإعادة فتح مطار النجف فوراً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حديثه عن آخر مستجدات إيفاد الزوار، قال مرتضى آقائي: "في ظل الظروف الراهنة، تم تعليق السفر الجوي إلى العتبات المقدسة مؤقتاً فقط، بينما يستمر السفر البري كما هو مخطط له".

وأضاف: "يمكن للراغبين في زيارة العتبات المقدسة الاستفادة من باقات السفر البري، كما أن عمليات المغادرة عبر المعابر الحدودية (مهران، وخسروي، وشلامجة، وجذابة) تجري بشكل مستمر".

وفيما يتعلق بالزوار الذين سجلوا للسفر جواً، قال آقائي: "يمكن لهؤلاء الزوار اختيار السفر براً بدلاً من ذلك، وسيتم استرداد فرق السعر بين تكلفة السفر الجوي والبري لهم".

كما تطرق مساعد شؤون العتبات المقدسة إلى وضع الزوار الذين سافروا بالفعل إلى العراق جواً قبل تعليق الرحلات، مشيراً إلى أنه: "تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودتهم عبر الطرق البرية، وتجري عملية العودة وفقاً للجدول الزمني".

وحول أحدث الجهود المبذولة لاستئناف السفر الجوي، صرح قائلاً: "تسعى منظمة الحج والزيارة بجدية لإعادة فتح مطار النجف بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ وبناءً على المشاورات الجارية، من المتوقع إعادة فتح المطار خلال الأيام المقبلة".

وشدد آقائي على أن عملية نقل الزوار من وإلى العتبات المقدسة عبر الطرق البرية ستستمر لحين إعادة فتح المطارات، منوهاً بأن المنظمة تعمل على تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية.

ويمكن للراغبين في زيارة العتبات المقدسة الاطلاع على باقات السفر والتسجيل من خلال زيارة البوابة المخصصة لذلك عبر الرابط: atabatorg.haj.ir.

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