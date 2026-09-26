المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني: الحلول المطروحة للرد على القيود الجوية الاخيرة هي غير عسكرية

وجاء بيان الامانة العامة للمجلس الاعلى للأمن القومي الايراني كالآتي:

إن نشر بعض التفسيرات والاقتباسات غير الصحيحة من كلام أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن موضوع النقل الجوي أدى إلى طرح أسئلة وغموض، وعليه تُعلن ما يلي:

1- نفي الادعاءات بأن إيران تلجأ إلى ردّ مماثل عسكري في مواجهة القيود الجوية الأخيرة.

2- إن المفاوضات بين إيران والدول المعنية لرفع بعض القيود الجوية غير القانونية التي فُرضت، جارية ومتابَعة بجدية.

3- توجد حلول غير عسكرية متعددة للردّ المماثل، وسيُعمل بها عند الضرورة تجاه بعض المطارات، ونأمل طبعاً ألا تصل المسألة إلى هذه النقطة.

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