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٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٥:٣٤ م

المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني: الحلول المطروحة للرد على القيود الجوية الاخيرة هي غير عسكرية

المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني: الحلول المطروحة للرد على القيود الجوية الاخيرة هي غير عسكرية

أصدرت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للأمن القومي الايراني بيانا اليوم السبت، نفت فيه لجوء ايران إلى ردّ عسكري في مواجهة القيود الجوية الأخيرة.

وجاء بيان الامانة العامة للمجلس الاعلى للأمن القومي الايراني كالآتي:

إن نشر بعض التفسيرات والاقتباسات غير الصحيحة من كلام أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن موضوع النقل الجوي أدى إلى طرح أسئلة وغموض، وعليه تُعلن ما يلي:

1- نفي الادعاءات بأن إيران تلجأ إلى ردّ مماثل عسكري في مواجهة القيود الجوية الأخيرة.

2- إن المفاوضات بين إيران والدول المعنية لرفع بعض القيود الجوية غير القانونية التي فُرضت، جارية ومتابَعة بجدية.

3- توجد حلول غير عسكرية متعددة للردّ المماثل، وسيُعمل بها عند الضرورة تجاه بعض المطارات، ونأمل طبعاً ألا تصل المسألة إلى هذه النقطة.

/انتهى/

رمز الخبر 1974155
جواد ماستری فراهانی

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