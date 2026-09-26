الرئيس الصيني والأمريكي يتفقان على بناء علاقة تتسم بالاستقرار الاستراتيجي وتقوم على الانصاف

وافادت وكالة مهر للانباء، نقلا عن وكالة شينخوا تم التوصل إلى هذا التوافق خلال حديث ودي أثناء احتساء الشاي في البيت الأبيض، التقى خلاله شي وعقيلته بنغ لي يوان، مع ترامب وعقيلته ميلانيا ترامب.

وذكر شي أن الزيارة إلى واشنطن كانت زيارة الدولة الأولى له إلى الولايات المتحدة بعد زيارة أخرى أجراها إلى البلاد منذ 11 عاماً.

وأوضح أنه خلال الزيارة، أضاف الجانبان جوهراً جديداً إلى رؤية العلاقات الصينية-الأمريكية، واتفقا على إقامة علاقة بناءة تتسم بالاستقرار الاستراتيجي وتقوم على الاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل.

ولفت شي إلى أن الجانبين حققا أيضا نتائج متبادلة المنفعة في المجالين الاقتصادي والتجاري، وهو الأمر الذي سيحظى بترحيب شعبي البلدين والمجتمع الدولي.

وشدد على أن مستقبل العلاقات الصينية-الأمريكية مشرق ويعبر عن اتجاه التاريخ.

واستطرد شي قائلا إن الطريق إلى مستقبل مشرق غالبا ما يكون متعرجا، ولابد من ظهور صعوبات وتحديات على طول الطريق، مضيفا أن هذا الأمر يتوافق مع القوانين الحاكمة لتطور الأمور.

وأعرب عن استعداده للعمل مع ترامب على كتابة فصل جديد في تاريخ العلاقات الصينية-الأمريكية بشجاعة وبحس بالمسؤولية تجاه التاريخ.

من جانبه، وصف ترامب زيارة الدولة التي أجراها شي إلى الولايات المتحدة بالبناءة والناجحة للغاية، لافتا إلى أن الجانبين أجريا تبادلات متعمقة بشأن العلاقات الأمريكية-الصينية والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، وحققا نتائج إيجابية ستعود بالنفع على كلا البلدين.

وذكر ترامب أنه يتطلع إلى الحفاظ على التواصل الوثيق مع شي، والعمل معاً على توجيه تطوير العلاقات الأمريكية-الصينية.

وعقب هذا الحديث الودي أثناء احتساء الشاي، زار الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعقيلته بنغ لي يوان، برفقة ترامب وعقيلته ميلانيا، الأرشيف الوطني الأمريكي. ودخلوا معاً إلى القاعة المركزية، حيث قُدمت لهم إيضاحات بشأن الأرشيف الوطني ومعروضاته.

وذكر شي أن الأرشيف الوطني في كل دولة يحمل حكمة الأسلاف ويقدم رؤى للمستقبل، مضيفا أنه على مدار الـ250 عاما الماضية، سعى الشعب الأمريكي إلى تحقيق الحلم الأمريكي وأقام دولة مزدهرة ووطناً رائعاً في قارة أمريكا الشمالية.

وأوضح شي أن الشعب الصيني، الذي ورث 5000 عام من الحضارة الصينية، يواصل تحقيق إنجازات جديدة في الرحلة الجديدة نحو تحقيق الحلم الصيني المتمثل في التجديد العظيم لشباب الأمة الصينية.

ولفت إلى أن الصين والولايات المتحدة دولتان مختلفتان ومتمايزتان، ولذلك فهما تختلفان في التاريخ والثقافة والنظام الاجتماعي ومسار التنمية.

واستدرك شي موضحا أن شعبي البلدين يجمعهما تطلع مشترك إلى حياة أفضل على الرغم من تلك الاختلافات.

وقال شي إنه إذا اعترف البلدان باختلافاتهما واحترما تلك الاختلافات، وعمَّقا الفهم المتبادل، وتعلما من بعضهما البعض، وسعيا إلى أكبر قدر من القواسم المشتركة، ووسَّعا قائمة مجالات التعاون، واستطاعا إدارة الاختلافات على نحو مناسب، فإن العلاقات الصينية-الأمريكية ستتمتع بنمو مطرد ومستدام.