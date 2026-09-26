عراقجي يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى "عراقجي" برئيس الجمعية العامة مساء اليوم السبت، وذلك في إطار أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الفترة الممتدة من 22 إلى 28 سبتمبر الجاري بمشاركة وفود وممثلي 193 دولة لبحث أبرز المستجدات والتطورات الدولية.

وترفع الدورة الحادية والثمانون شعار: "إعادة بناء الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تعمل من أجل الجميع"، وهو شعار يجسد التوجه نحو تعزيز الثقة المتبادلة بين الدول، وتفعيل آليات التعاون متعدد الأطراف، وتطوير المؤسسات الدولية بما يتواءم مع التحديات الراهنة.

هذا وتتضمن أجندة الدورة عقد سلسلة من الخطابات العامة، بالإضافة إلى اجتماعات رفيعة المستوى ولقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش أعمال الجمعية، مما جعل من الجمعية مركزاً محورياً للمشاورات الدبلوماسية الدولية خلال هذا الأسبوع.