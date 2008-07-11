كوثري : مناورات الحرس الثوري مؤشر على رد ايران المدمر على اي عدوان

واشار محمد اسماعيل كوثري في تصريح لمراسل وكالة مهر للانباء الى مناورات الرسول الاعظم (ص) في الخليج الفارسي قائلا : عندما تقوم القوى العظمى بين حين وآخر بحياكة المؤامرات وتوجيه التهديدات ضد بلادنا , فمن الضروري ان نقوم بالمقابل ايضا وعلى اساس مبادئنا باظهار قدرتنا ونثبت ان هذه الحرب النفسية ليس لها تأثير على شعبنا.

واضاف كوثري القائد في الحرس الثوري ابان فترة الدفاع المقدس : ربما يحاول الغرب من خلال هذه الحرب النفسية ارعاب دول المنطقة وخاصة الدول المجاورة لايران , ولكن ايران وضمن اظهار قدراتها المتفوقة برهنت لدول المنطقة والدول المجاورة انها لا تشكل خطرا عليهم.

واوضح نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي ان ايران اثبتت من خلال هذه المناورات استعدادها لمواجهة اي عدوان محتمل , واصفا المناورات الجوية البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية بانها حركة رادعة , وقال : ان على الدول المجاورة واولئك لديهم مواقف عادلة لا لايساورهم القلق من اجراء ايران لهذه المناورات , بل ان استعراض قدرات ايران سيدخل السرور في نفوسهم , وان اسرائيل وامريكا هما الوحيدان الذي ينتابهم القلق من استعراض قدرات ايران.

واكد نائب طهران في مجلس الشورى الاسلامي انه في حالة الاعتداء على ايران فان الاعداء سيتلقون ردا مدمرا بحيث ينتهي هذا العدوان بضررهم اضافة الى الحاق الاذى بدول الشرق الاوسط.

وقال : من الاحرى ان يؤكد زعماء دول المنطقة في الظروف الحالية على رحيل قوات الاحتلال.

و اعتبر ان الضجة الدعائية الغربية حول المناورات الايرانية بانها تأتي في سياق طبيعة اداء وسائل الاعلام الغربية لاظهار ايران تشكل تهديدا للدول الاخرى , لان ايران ترفض غطرسة القوى العالمية المستكبرة.

واكد نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي مجددا ان هذه المناورات تبين ان ادنى تحرك عسكري ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية سيواجه برد مدمر يقضي على العدو , ومن هذا المنطلق فان على اعداء الشعب الايراني ان يدركوا انه في حالة القيام بادنى تحرك ضد ايران فسيقترب موعد القضاء عليهم./انتهى/