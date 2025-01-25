حزب الله مستنكراً تصنيف أنصار الله بـ"الإرهابية": اعتداءً مباشراً على ‏الشعب اليمني ‏المظلوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد حزب الله، السبت، استنكاره إعادة إدراج الإدارة الأميركية الجديدة حركة أنصار الله في اليمن ضمن ‏ما يُسمّى ‌‏"لوائح الإرهاب الأميركية".

ووصف حزب الله، في بيانٍ، هذا التصنيف بالظالم، مؤكداً أنّه يشكلّ اعتداءً مباشراً على ‏الشعب اليمني ‏المظلوم، "الذي عانى ولا يزال يعاني من الحصار والإرهاب والعدوان ‏الأميركي المتواصل على ‏أرضه ومقدّراته منذ سنين مضت".

وشدّد حزب الله على أنّ الحكومات الأميركيّة المتعاقبة أولى بالإدراج على لوائح ‏الإرهاب، مشيراً إلى أنّ هذه الإدارات "مارست وما زالت تمارس ‏الإرهاب ضد ‏شعوب أمّتنا وتدعم الكيان الصهيوني واعتداءاته الإرهابية وحروبه ‏الإجراميّة البشعة خصوصاً ‏في لبنان وفلسطين".

وأكد حزب الله أنّ هذا القرار الأميركي، الذي "يأتي في سياق دعم الكيان الإسرائيلي المتهالك"، لن يثني ‏اليمن عن مواصلة دعمه ‏للشعب الفلسطيني في قضيّته المحقّة، ولن يبدّل من ‏قناعاته وعزيمته لمواجهة ‏الأطماع الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.‏

وأعرب الحزب عن فخره واعتزازه بالدور المشرّف الذي قامت به حركة أنصار ‏الله إسناداً لغزّة، ‏لافتاً إلى الدور الكبير في تعزيز صمود المقاومة الفلسطينية، وكانت "شريكة في الانتصار ‏على العدو الصهيوني"، ومشدداً على ثقته الراسخة أنّ هذا الشعب سيواصل طريق الصمود ‏والمقاومة.

ووقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الـ23 من كانون الثاني/يناير 2025، أمراً تنفيذياً بإعادة تصنيف أنصار الله "منظّمة إرهابية أجنبية"، ويسري مفعول القرار في غضون 30 يوماً من تاريخ إصداره.