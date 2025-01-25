حزب الله مستنكراً تصنيف أنصار الله بـ"الإرهابية": اعتداءً مباشراً على ‏الشعب اليمني ‏المظلوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد حزب الله، السبت، استنكاره إعادة إدراج الإدارة الأميركية الجديدة حركة أنصار الله في اليمن ضمن ما يُسمّى "لوائح الإرهاب الأميركية".
ووصف حزب الله، في بيانٍ، هذا التصنيف بالظالم، مؤكداً أنّه يشكلّ اعتداءً مباشراً على الشعب اليمني المظلوم، "الذي عانى ولا يزال يعاني من الحصار والإرهاب والعدوان الأميركي المتواصل على أرضه ومقدّراته منذ سنين مضت".
وشدّد حزب الله على أنّ الحكومات الأميركيّة المتعاقبة أولى بالإدراج على لوائح الإرهاب، مشيراً إلى أنّ هذه الإدارات "مارست وما زالت تمارس الإرهاب ضد شعوب أمّتنا وتدعم الكيان الصهيوني واعتداءاته الإرهابية وحروبه الإجراميّة البشعة خصوصاً في لبنان وفلسطين".
وأكد حزب الله أنّ هذا القرار الأميركي، الذي "يأتي في سياق دعم الكيان الإسرائيلي المتهالك"، لن يثني اليمن عن مواصلة دعمه للشعب الفلسطيني في قضيّته المحقّة، ولن يبدّل من قناعاته وعزيمته لمواجهة الأطماع الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.
وأعرب الحزب عن فخره واعتزازه بالدور المشرّف الذي قامت به حركة أنصار الله إسناداً لغزّة، لافتاً إلى الدور الكبير في تعزيز صمود المقاومة الفلسطينية، وكانت "شريكة في الانتصار على العدو الصهيوني"، ومشدداً على ثقته الراسخة أنّ هذا الشعب سيواصل طريق الصمود والمقاومة.
ووقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الـ23 من كانون الثاني/يناير 2025، أمراً تنفيذياً بإعادة تصنيف أنصار الله "منظّمة إرهابية أجنبية"، ويسري مفعول القرار في غضون 30 يوماً من تاريخ إصداره.
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