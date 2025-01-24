مناورات اقتدار الرسول الأعظم 19 في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد بحرية الحرس الثوري الإسلامي الأدميرال علي رضا تنغسيري، أكد أن مناورات 19 الرسول الأعظم، تحمل رسالة سلام وصداقة للدول المجاورة، قائلا: "نحن قادرون على ضمان أمن منطقة الخليج الفارسی الحساسة بالتعاون مع دول الخليج المجاورة والوقوف بثبات ضد أي تهديد".

وأضاف أن الرسالة الثانية التي تحملها هذه المناورات هي أن تخبر الدول خارج المنطقة أن وجودها في هذه المنطقة يزعزع الأمن وأنها لا تستطيع إحلال الأمن المستدام في هذه المنطقة الحساسة.

وتابع من أهداف هذه المناورات إرساء أمن الممرات المائية الدولية، بما في ذلك الشحن والأمن الاقتصادي في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه المناورات اجريت في ثلاث مناطق الشمالية والوسطى من الخليج الفارسي وفي ثلاث مناطق تابعة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي.

وحول التكنولوجيا التي تم عرضها خلال المناورات قال تنغسيري أنه في كل عام خلال المناورات يتم إدخال سفن وتقنيات جديدة، والآن في هذا المناورات يتم استخدام سفن بسرعات 75 و90 عقدة، قادرة على إطلاق الصواريخ، وكذلك الألغام القابلة للإطلاق.

وخاطب أعداء إيران قائلا: لتعلم الدول المعادية للشعب الإيراني العزيز أننا سنقف في وجههم بقوة وشجاعة وسنحبط مخططاتهم ومؤامراتهم الشريرة.

/انتهى/