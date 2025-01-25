إيران الثالثة عالميا في مجال إنتاج العسل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح موسويان اليوم السبت: "حسب أحدث إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، فأن منسوب انتاج العسل في العالم يبلغ سنويا، مليونين و150 ألف طن، من نحو 91 مليون خلية؛ مردفا ان إيران تحتل المرتبة الثالثة بعد الصين وتركيا من حيث حجم الانتاج، والمرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث عدد خلايا العسل التي تحوز عليها".

ولفت هذا المسؤول في تصريح صحفي، بأنه وفق آخر إحصائية أجريت في عام 2024، أظهرت النتائج بأن إنتاج العسل في ايران، يبلغ حوالي 127.7 ألف طن؛ بزيادة وقدرها 5.63% مقارنة بالعام الذي سبقه.

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