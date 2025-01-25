ظريف يعرب عن فخره بإمكانيات معرض "رواد التقدم"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية محمد جواد ظريف قال خلال جولة له في معرض "رواد التقدم" في حسينية الإمام الخميني (رض)، المخصص للتعريف ببعض إنجازات وقدرات القطاع الخاص، إن رؤية إمكانيات هذا المعرض جعلتني أشعر بالفخر الشديد.

وأضاف أن تنمية الموارد البشرية والقدرات الصناعية في إيران من بين أعظم قدرات بلدنا لذلك نأمل أن نتمكن من الاستفادة منها من خلال إزالة العقبات.

الجدير بالذكر أنه انطلقت يوم الثلاثاء الماضي الفعالية الوطنية لمعرض"رواد التقدم"، بحضور قائد الثورة في معرض إنجازات القطاع الخاص.

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