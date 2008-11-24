احمدي نجاد وداوودي يهنئان باليوم الوطني لجمهورية البوسنة والهرسك

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الرئيس احمدي نجاد بعث برقيات الى كل من حارث سيلايديتش ونبويشا رادمانوفيتش وجيلكو كومشيتش, أعرب فيها عن أمله بأن تشهد العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية البوسنة والهرسك المزيد من التوثيق والتوسيع في كافة المجالات, من خلال الجهود والمساعي المشتركة الرامية الى استثمار الإمكانيات والقدرات التي يمتلكها البلدان, وداعيا الى تنفيذ الاتفاقات الحاصلة بين البلدين.

وبدوره هنأ النائب الأول لرئيس الجمهورية برويز داوودي في برقيته, رئيس مجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك نيكولا اشبيريتش بحلول اليوم الوطني لبلاده./انتهى/